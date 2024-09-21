الحوثي: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة

على مستوى التعبئة التي يقومون بها لمحاربة إسرائيل، قال الحوثي "أصبح عدد الملتحقين بالتدريب في التعبئة العامة قرابة نصف مليون متدرب وهناك مئات الآلاف أيضا ممن تدربوا سابقا في إطار التشكيل العسكري".

أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، السبت أنهم يمتلكون ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها العديد من الدول، معتبرا أن القوة الصاروخية هي رمز لهذا التقدم العسكري.

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وقال "نمتلك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول، وتأتي في مقدمتها القوة الصاروخية التي تمثل جانبا حيويا وفعالا في هذا البناء العسكري".

وأضاف "بلدنا وصل إلى مستوى متقدم في مجال الطيران المسيّر والقوة البحرية، وتشكيل وتطوير القوة البرية".

واعتبر الحوثي أن "القوة الصاروخية تعد ذراعا عسكرية ضاربة للشعب اليمني في مواجهة أعدائه وأعداء الأمة الإسلامية".

ومضى قائلا "الثورة في إشارة إلى (ثورة 21 أيلول/ سبتمبر)، أسست قوة عسكرية وصناعية تجاوزت الكثير من التحديات".

وعلى مستوى التعبئة التي يقومون بها لمحاربة إسرائيل، قال الحوثي "أصبح عدد الملتحقين بالتدريب في التعبئة العامة قرابة نصف مليون متدرب وهناك مئات الآلاف أيضا ممن تدربوا سابقا في إطار التشكيل العسكري".

وعلى صعيد الأحداث في لبنان، قال زعيم الحوثيين إن "استهداف العدو الإسرائيلي لحزب الله والشعب اللبناني عدوان على الأمة، وخطوة تصعيدية وإجرام ووحشية".

وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت المعركة بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت خلقت 37 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحا وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة السبت.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية. ومؤخرا، قالوا إنهم سيوسعون الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".