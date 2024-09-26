الحوثي: نفذنا عمليات بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة هذا الأسبوع

أشار الحوثي إلى أن "أميركا استخدمت وسائل كثيرة للتأثير على موقف اليمن منها الاعتداء العسكري ولم تحقق شيئا، بل أسهم ذلك في تطوير قدراتنا العسكرية".

قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخميس إن قواته نفذت عمليات خلال الأسبوع الجاري بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، دون توضيح حول الأماكن المستهدفة.

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وفي كلمته، قال الحوثي "نفذنا عمليات خلال هذا الأسبوع بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة".

وأضاف "تمكنا من صناعة صاروخ جديد أطلقنا عليه ’فلسطين 2’ الذي سيدخل الخدمة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد إسنادًا لغزة".

واعتبر زعيم الحوثيين ذلك "إنجازًا كبيرًا".

وتابع "سيكون لهذه المرحلة فاعلية أكبر لموقف بلدنا في ظل تطوير القدرات وصناعة صاروخ ’فلسطين 2’ وغيره من القدرات العسكرية".

وحذّر من أن "البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت منطقة محظورة تماما على العدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني".

وأشار الحوثي إلى أن "أميركا استخدمت وسائل كثيرة للتأثير على موقف اليمن منها الاعتداء العسكري ولم تحقق شيئا، بل أسهم ذلك في تطوير قدراتنا العسكرية".

وعلى صعيد الأحداث في لبنان، قال زعيم الحوثيين إن "الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني، وهو هدف لن يتحقق".

ومضى الحوثي "العدو الصهيوني اتجه للتصعيد في لبنان معتمدا أسلوبه الإجرامي في الاستهداف الشامل وقتل المدنيين وتدمير مساكنهم مثلما يفعل في قطاع غزة".

وقال إن "حزب الله، يمتلك المقومات اللازمة للصمود والثبات وتحقيق النصر، وأي عملية برية يقوم بها العدو الإسرائيلي في لبنان، سيخسر فيها ولن ينجح".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية. ومؤخرا، قالوا إنهم سيوسعون الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".