إصابة سفينة بضربة مسيرة قبالة اليمن

السفينة التي استهدفت بطائرة مسيرة أبلغت عن رصد أربع وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

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وأضافت أن السفينة التي استهدفت بطائرة مسيرة أبلغت عن رصد أربع وقائع بالقرب منها، وأن جميع أفراد الطاقم آمنون وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية إن "سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6".

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.