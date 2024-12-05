الحوثي: استهدفنا 211 سفينة إسنادا لغزة منذ نوفمبر 2023

أشار الحوثي إلى وجود ما سماه "تصيدا وبحثا دقيقا للسفن التي ترتبط بالأعداء، لاستهدافها".

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، عن استهداف 211 سفينة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

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و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

وقال الحوثي في خطاب له "في هذا الأسبوع كان هناك عملية كبيرة وواسعة لقواتنا استهدفت سفنا أميركية حربية عدة"، مضيفا أنه "بلغ عدد السفن المستهدفة من قبل قواتنا 211 سفينة مرتبطة بالأعداء (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل)"، منذ بدء عمليات الإسناد لغزة.

وأشار إلى وجود ما سماه "تصيدا وبحثا دقيقا للسفن التي ترتبط بالأعداء، لاستهدافها".

وتابع الحوثي أن "الأميركي انزعج من العملية الكبيرة الواسعة (الإثنين)، وأصبحت سفنه الحربية وبوارجه تهرب وتحاول أن تذهب بجوار السفن الصينية أو السفن الأخرى".

ووفق قوله، فإن "وسائل الإعلام الصينية رصدت الأسلوب الذي يتبعه الأميركي عندما يهرب ببارجاته أو بسفنه، لتكون في إطار الاحتماء بالسفن الصينية".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الإثنين التصدي لهجوم مسلح أطلقه الحوثيون، مستهدفين مدمرتين أميركيتين أثناء عبورهما خليج عدن جنوبي اليمن.

جاء ذلك غداة إعلان الحوثيين استهداف مدمرة و3 سفن أميركية بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحة وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وفق المتحدث العسكري يحيى سريع.

وفي سياق الهجمات على إسرائيل، قال الحوثي "في هذا الأسبوع كان هناك عمليات مهمة في جبهة الإسناد اليمنية، ومنها استهداف العدو الإسرائيلي في يافا المحتلة ومطار بن غوريون وعسقلان المحتلة".

وقال سريع الأحد في بيان متلفز، إن "القوات الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية استهداف لهدف حيوي بمنطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ فرط صوتي نوع ’فلسطين 2’، وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح"، دون توضيح طبيعة الهدف.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة، إن "الجيش أبلغ باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة وهم في طريقهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.