عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة حجة اليمنية

قال مصدر أمني يمني إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية".

منذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده أميركا غارات على اليمن (Getty Images)

شن الطيران الأميركي البريطاني فجر اليوم الإثنين، غارات على منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة في اليمن.

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وقال مصدر أمني يمني إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية".

وأمس الأحد، شنت القوات الأميركية والبريطانية قصفا استهدف محافظة الحديدة، وهو القصف الأول منذ 15 يوما.

وجاء القصف بعد تحليق مكثف للطيران فوق عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، إن "العدوان الأميركي البريطاني قصف بغارة مديرية التحيتا في محافظة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن ولندن بهذا الخصوص.

ويأتي القصف بعد توقف الغارات الأميركية البريطانية في اليمن منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف أنصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.