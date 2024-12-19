الحوثيون: مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية

صرح مستشار وزارة الإعلام في اليمن، توفيق الحميري، بأن "العدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد، ونحن في حالة اشتباك مع الكيان الصهيوني وسنستهدف منشآت الكهرباء والنفط التابعة للاحتلال، والعدوان يزيدنا إصرارا على دعم إخواننا في غزة".

الحوثيون: ‏لا شيء يمكن أن يدفع بالشعب اليمني إلى ترك غزة وحدها (Getty Images)

قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، الخميس، إن القصـف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب.

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وأكد القيادي الحوثي أن مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وذات الطرح شدد عليه القيادي في "أنصار الله"، نصر الدين عامر، الذي قال: "‏لا شيء يمكن أن يدفع بالشعب اليمني إلى ترك غزة وحدها وهي تذبح من الوريد إلى الوريد".

وأكد عامر في تصريحات صحفية، أن "استهداف منشأة مدنية هنا أو هناك قطعا لن يكون له أي تأثير على قدرات اليمن الهجومية، التي ستردع كيان العدو الصهيوني بإذن الله وتوفيقه".

وأضاف أن "‏الشعب اليمني فخور للغاية، ويحمد الله دائما، بأنه وقف لخوض حرب مقدسة في مواجهة كيان العدو الصهيوني دعمًا ونصرة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وهذا فعلا من التوفيق الإلهي لنا".

من جانبه، صرح مستشار وزارة الإعلام في اليمن، توفيق الحميري، بأن "العدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد، ونحن في حالة اشتباك مع الكيان الصهيوني وسنستهدف منشآت الكهرباء والنفط التابعة للاحتلال، والعدوان يزيدنا إصرارا على دعم إخواننا في غزة".

وفجر اليوم الخميس، قصف سلاح الجو ل الإسرائيلي، عدة منشآت مدنية في محافظتي صنعاء والحديدة في اليمن، أسفرت عن 9 شهداء و3 جرحى.

وأوضحت قناة "المسيرة" اليمنية، أن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلة من "الغارات العدوانية". مبينة أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة "صنعاء"، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وقبيل فجر اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط البلاد ومنطقة تل أبيب الكبرى إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

سريع: استهدفنا يافا المحتلة بصاروخين باليستيين "فلسطين2"

قال المتحدث القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية قصفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف: "العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع "فلسطين2" وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. العملية نفذت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".

وتابع سريع: " العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن الرد على هذا العدوان باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة، كما أن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة".

وأكد المتحدث اليمني أن العلميات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشددا على أن العملية النوعية تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان الإسرائيلي.

إيران تندد بـ"الانتهاك الصارخ للقانون" جراء الضربات الإسرائيلية في اليمن

وصفت إيران الهجمات الإسرائيلية على موانئ ومنشآت للطاقة تابعة للحوثيين في اليمن بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" ردا على هجوم صاروخي، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وقال بقائي، في بيان، إنّ الهجمات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وأعرافه"، منددا بـ"الدعم غير المشروط الذي توفره الولايات المتحدة" لإسرائيل.