632 مظاهرة في اليمن الجمعة تضامنا مع فلسطين

ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن مظاهرات تضامنية مع غزة شهدتها اليوم أكثر من 632 ساحة أبرزها المظاهرة المركزية في صنعاء، إضافة إلى محافظة حجة (شمال غرب) التي خرجت فيها مظاهرات في 150 ساحة.

شهدت عدة محافظات يمنية، الجمعة، تنظيم 632 مظاهرة تضامنا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاءت المظاهرات بدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في كلمة، الخميس، تعبيرا "عن استمرار موقف اليمن المساند لفلسطين".

صنعاء الجمعة (Getty images)

وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، تحت شعار "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار.. وجاهزون لردع أي عدوان".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ولافتات تتضامن مع غزة وتندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة، ورددوا هتافات من قبيل "من يجهلنا فسيعرفنا.. لن نتزحزح عن موقفنا".

بدورها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن مظاهرات تضامنية مع غزة شهدتها اليوم أكثر من 632 ساحة أبرزها المظاهرة المركزية في صنعاء، إضافة إلى محافظة حجة (شمال غرب) التي خرجت فيها مظاهرات في 150 ساحة.

كما شهدت محافظة الحديدة 115 مظاهرة، و99 مظاهرة في إب فضلا عن 52 مظاهرة في عمران، وكذلك مظاهرات متعددة في محافظات أخرى، حسب المصدر.