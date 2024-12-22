الحوثيون: أفشلنا هجوما أميركيا بريطانيا على بلدنا واستهدفنا حاملة طائرات أميركية

أكد البيان أن القوات اليمنية المسلحة نجحت في تنفيذ عملية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري أس ترومان" وعددا من المدمرات المرافقة لها، باستخدام ثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان، مساء اليوم الأحد، عن نجاحها في التصدي لهجوم أميركي بريطاني استهدف الأراضي اليمنية مساء أمس السبت.

وجاء في البيان أن "العملية العسكرية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

وأكد البيان أن القوات اليمنية المسلحة نجحت في تنفيذ عملية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري أس ترومان" وعددا من المدمرات المرافقة لها، باستخدام ثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية النوعية حققت نتائج مهمة، أبرزها: "إسقاط طائرة إف 18 أثناء محاولة المدمرات التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية". وكما جاء في البيان: "انسحاب الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اليمنية إلى الأجواء الدولية لحماية حاملة الطائرات من الهجمات".

وأكد البيان "فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية بشكل كامل". وأضاف: "انسحاب حاملة الطائرات 'يو أس أس هاري أس ترومان' إلى شمال البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات متتالية من القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير اليمني".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها "للرد على أي حماقة قد تقدم عليها القوات الأميركية أو البريطانية أو الإسرائيلية مستقبلا"، مع تجديد التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.