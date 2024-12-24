الحوثيون: استهدفنا هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

استهدف الحوثيون هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح؛ بحسب ما جاء في بيان لهم.

أعلن الحوثيون اليوم، الثلاثاء، استهداف هدف عسكري إسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وذلك في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع ’فلسطين 2’، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي البريطاني، وإنها مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، هو الثالث خلال أسبوع.

واستهدف الحوثيون السبت هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل الجيش الإسرائيلي باعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة.

كما أعلن الحوثيون في بيان مساء الإثنين، أنهم هاجموا بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وذكر أن قواته "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بالقطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.