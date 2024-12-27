الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون وهدفا بتل أبيب واستئناف العمل بمطار صنعاء وميناء الحديدة

قال الحوثيون إنهم نفّذوا "عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ بالستي فرط صوتي، نوع ’فلسطين 2’".

أعلن الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية، أبرزها استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي، وأخرى ضد "هدف حيوي" بالمدينة نفسها.

وقال في كلمة مصورة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس": "نفذنا عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف أن الصاروخ "نجح في الوصول إلى هدفه رغم تكتم العدو (الإسرائيلي)، وأدت العملية إلى وقوع إصابات، وتوقف حركة الملاحة في المطار".

ولفت إلى مهاجمة هدف حيوي في تل أبيب، بطائرة مسيّرة، قائلا إن "العملية حققت إصابتها بنجاح".

وأشار إلى تنفيذ عملية ثالثة قال إنها استهدفت سفينة تدعى "سانتو أورسولا" بعدد من المسيرات في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى، "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، فجر الجمعة، إصابة 18 إسرائيليا خلال تدافع نحو الملاجئ في تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل رابع وأكبر هجوم لها في اليمن، أطلق الحوثيون صاروخًا باتجاه وسط إسرائيل.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ "تم اعتراضه قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار التي سُمعت في مناطق وسط البلاد كانت نتيجة "الخشية من شظايا الاعتراض".

وجاءت العمليات العسكرية للحوثي غداة سلسلة غارات جوية على اليمن شملت، مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين، فضلا عن منشآت خدمية أخرى بينها، محطتي كهرباء "حزيز" بصنعاء، و"رأس كثيب" بالحديدة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين.



استئناف العمل بمطار صنعاء وميناء الحديدة

وفي سياق ذي صلة، قال الحوثيون، إن العمل سيستأنف بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات على شن إسرائيل غارات استهدفت المنشأتين.

جاء ذلك في تصريح لوزير النقل والأشغال العامة في حكومة الحوثيين، محمد عياش قحيم، نشرته وكالة "سبأ"، مساء الخميس.

وأفاد قحيم بأنه "سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي، اعتبارا من الجمعة".

وذكر أن "العدوان الإسرائيلي يهدف إلى توقيف حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء من ناحية، والبحرية بميناء الحديدة من ناحية أخرى".

وأكد أن "المطار والميناء جاهزان للعمل بشكل طبيعي"، دون مزيد من التفاصيل.