الحوثي: 106 قتلى يمنيين في 2024 ونفذنا عمليات بـ22 صاروخا هذا الأسبوع

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الخميس أن قواته نفذت الأسبوع الجاري عمليات مساندة لغزة ضد أهداف إسرائيلية وأميركية باستخدام 22 صاروخا وطائرة مسيّرة، كما أعلن عن مقتل 106 يمنيين في غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال عام 2024.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحول العمليات المساندة لغزة، أوضح الحوثي أن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاتليه "إسناد متكامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأضاف "عملياتنا هذا الأسبوع كانت كثيرة؛ منها بالقصف الصاروخي إلى يافا المحتلة، ومطار بن غوريون، وقاعدة ’نيفاتيم’ الجوية، ومحطة كهرباء جنوب القدس".

وأشار الحوثي إلى أن "عمليات هذا الأسبوع استهدفت مناطق أخرى بالطائرات المسيرة وعملية شرق البحر العربي ضد سفينة اخترقت الحظر على العدو الإسرائيلي".

وتابع "نفذنا هذا الأسبوع عملية كبيرة ومهمة وقوية بالاستهداف للمرة الثانية لحاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري) ترومان، بـ11 صاروخًا مجنحا وطائرة مسيرة".

وأوضح أن "عمليات هذا الأسبوع نفذت بـ22 صاروخا باليستيا فرط صوتي ومجنحا وطائرة مسيرة".

وبشأن غارات واشنطن ولندن، قال الحوثي "اكتمل عام على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا وبلغت عمليات القصف الجوي والبحري على اليمن 931 غارة وقصفا بحريا".

‏‎وأضاف أن "عدد شهداء اليمن خلال عام من العدوان الأميركي البريطاني بلغ 106، بينما الجرحى وصل عددهم إلى 314".

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابله الحوثيون بإعلان أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية، وتوسيع هجماتهم إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتهم.