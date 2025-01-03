الحوثيون يعلنون استهداف موقعين في مركز إسرائيل

قال سريع، إن "قوات الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين، إحداهما استهدفت محطة الكهرباء شرقي منطقة يافا (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجومين على مركز إسرائيل، أحدهما بصاروخ باليستي فرط صوتي، والآخر بطائرة مسيرة و"إصابة هدفيهما بنجاح".

وأفاد بذلك المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، عبر بيان تلاه أمام مظاهرة حاشدة في مدينة صنعاء تضامنا مع قطاع غزة.

وقال سريع، إن "قوات الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين، إحداهما استهدفت محطة الكهرباء شرقي منطقة يافا (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح".

وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة حققت هدفها بنجاح".

وأشار سريع، إلى أن العمليتين تأتيان "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

وأكد أن عمليات الحوثيين مستمرة دعما وإسنادا لغزة، وأنها "لن تتوقف إلا بوقف العدوان على القطاع الفلسطيني ورفع الحصار عنه". والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة بعد ساعات من إصابة 12 إسرائيليا جراء تدافع ملايين الناس نحو الملاجئ، عقب إطلاق صاروخ من اليمن، قبل الفجر، ادعى الجيش اعتراضه بعد اختراقه الأجواء.

وتضامنا مع قطاع غزة بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات على مواقع للحوثيين باليمن، خلفت قتلى وجرحى ودمارا في منشآت بنى تحتية، فرد اليمنيون باعتبار السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وقررت توسيع هجماتها على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها يستهدف مدينة تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.