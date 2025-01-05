اليمن: غارات أميركية وبريطانية على صعدة

يأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الأحد، عن دوي صافرات الإنذار في منطقة الخضيرة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

شنت طائرات أميركية وبريطانية فجر اليوم الأحد، 3 غارات شرق مدينة صعدة شمال غربي اليمن، على ما أفادت وسائل إعلام يمنية.

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وذكرت وسائل إعلام يمنية أن التحالف الأميركي البريطاني شن عدة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة صعدة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية إن الطائرات الأميركية البريطانية شنت 3 غارات على الأقل نحو مدينة صعدة.

ويأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الأحد، عن دوي صافرات الإنذار في منطقة الخضيرة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة الخضيرة وتل أبيب الكبرى.

وتشن جماعة الحوثي بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وباشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، وذلك نصرة لغزة التي تتعرض إلى حرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.