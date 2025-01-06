الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية وثلاثة أهداف إسرائيلية

نفذ الحوثيون عدة عمليات عسكرية، استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر، بينما استهدفت عمليات أخرى العمق الإسرائيلي عبر طائرات مسيرة. وأكد الحوثيون أن هذه الهجمات تأتي ردًا على المجازر في غزة.

أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية، استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، فيما استهدفت ثلاث عمليات العمق الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة.

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وجاء في بيان صدر عن الناطق العسكري باسم الحوثيين أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان".

وقال الناطق العسكري، يحيى سريع، إن العملية نفذت بواسطة "صاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك في أثناء تحضير العدو الأميركي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا، وقد أدت العملية إلى إفشال الهجوم".

وأضاف أن "سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرتين مسيرتين. والعملية الأخرى استهدفت هدفًا حيويًا في عسقلان بطائرة مسيرة".

وتابع أنه "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرة مسيرة"، وأضاف أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".

وشدد على أن العمليات جاءت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر في غزة"، وأكد مواصلة العمليات "المساندة للمقاومة الفلسطينية"، وقال إن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".