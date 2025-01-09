الحوثي: استهدفنا أهدافا إسرائيلية واشتبكنا مع حاملة طائرات أميركية هذا الأسبوع

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس اعتقال شبكة تجسس بريطانية في اليمن الأسبوع الجاري، وقال في خطاب له "هناك فشل كبير للأعداء في ما يتعلق بالجانب الأمني"، مشيرا إلى أن "اعتقال شبكة التجسس البريطانية إنجازا أمنيا مهما".

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ولم يحدد الحوثي زمان أو مكان عملية اعتقال الشبكة، فيما لم يصدر تعليق بريطاني رسمي على ذلك.

وعلى صعيد العمليات العسكرية ضد قوات التحالف وإسرائيل، قال الحوثي "شهد هذا الأسبوع اشتباكا مع حاملة الطائرات الأميركية تورومان".

وأضاف "تزامن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية للمرة الثالثة مع الترتيب الأميركي لتنفيذ عمليات عدوانية كبيرة على بلدنا تم إفشالها".

وتابع الحوثي أن "حاملة الطائرات ترومان انعطفت وغيرت مسارها وهربت باتجاه أقصى شمال البحر".

وأردف أن "العمليات العسكرية (ضد إسرائيل) وصلت إلى يافا وعسقلان المحتلتين، حيث تم استهداف محطة كهرباء فرعية ومحطة كهرباء ’أوروت رابين’ جنوب حيفا المحتلة".

وزاد "العمليات العسكرية استمرت هذا الأسبوع بالاستهداف بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي في عمق فلسطين المحتلة".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، يهاجم الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.

وهو ما قابله الحوثيون بإعلان أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية، وتوسيع هجماتهم إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتهم.