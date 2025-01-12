عشرات القتلى والجرحى بانفجار محطة غاز في اليمن

أوضحت المصادر أن الحادث نجم عن إطلاق النار من إحدى النقاط العسكرية على إحدى السيارات، حيث أصابت الطلقات محطة الغاز وتسبب ذلك في الانفجار المروع.

قتل وأصيب العشرات من المواطنين، اليوم الأحد، إثر انفجار ضخم في محطة غاز بمنطقة الناصفة التابعة إداريا لمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، على الحدود مع مديرية الحد في يافع بمحافظة لحج، وسط اليمن.

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمنية بسقوط أكثر من سبعين شخصا بين قتيل وجريح جراء الانفجار.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار الذي وقع في محطة تعبئة الغاز المنزلي في منطقة "المجريش" أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة".

وأشارت المصادر إلى أن الإحصائية الأولية لضحايا الحريق قد وصلت إلى 47 حالة تم نقلها إلى مستشفى الثورة بالبيضاء، و45 حالة أخرى تم نقلها إلى مستشفى لبعوس في يافع، بينهم 15 في حالة حرجة. كما تم نقل 8 جثث مجهولة إلى مستشفى الناصفة.

وأوضحت المصادر أن الحادث نجم عن إطلاق النار من إحدى النقاط العسكرية على إحدى السيارات، حيث أصابت الطلقات محطة الغاز، وتسبب ذلك في الانفجار المروع.

وأضافت المصادر أن الحريق اندلع بأكثر من 20 سيارة، وألحق أضرارا مادية واسعة في محيط المحطة.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة "أنصار الله" الحوثيون.