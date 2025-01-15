الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر

أكد الحوثيون أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مضيفين: "تُجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ التأكيدَ على أنَّها جاهزةٌ لأي تصعيدٍ أمريكي أو إسرائيلي، وأنَّها مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، باستخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وجاء في البيان الصادر عن الحوثيين: "انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وفي إطار الرد على العدوانِ الأميركي البريطاني على بلدِنا، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأميركيةَ 'يو أس أس هاري ترومان' وعددا من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة، وذلك خلالَ محاولتِهم تنفيذَ عملياتٍ لاستهدافِ اليمن".

وأكد الحوثيون أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مضيفين: "تُجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ التأكيدَ على أنَّها جاهزةٌ لأي تصعيدٍ أمريكي أو إسرائيلي، وأنَّها مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".

يعد هذا الاستهداف السادس من نوعه لحاملة الطائرات الأميركية منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وفقا للبيان.