الحوثيون: استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيتوقف عند تنفيذ كامل اتفاق غزة

المسؤول في الحوثيين "استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل" سيتوقف عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق بين كيان العدو الصهيوني وفصائل المقاومة" الفلسطينية.

أعلن مسؤول في صفوف الحوثيين باليمن أنهم لن يستهدفوا سوى السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأمر خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مسؤول في مركز تنسيق العمليات الإنسانية "أبلغنا شركات الشحن الدولية أن العمليات العسكرية ستتركز على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي فقط حتى استكمال مراحل اتفاق غزة".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يشن الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن مرتبطة بإسرائيل، ويقولون إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري وضرب أهداف للحوثيين في اليمن.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل" سيتوقف عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق بين كيان العدو الصهيوني وفصائل المقاومة" الفلسطينية.

وما زال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ساريا لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة.

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الأطراف محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال المرحلة الأولى، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه بعد، ما يؤدي إلى المرحلتين الثانية والثالثة.