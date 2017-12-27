إردوغان من تونس: الأسد إرهابي والاستمرار بوجوده مستحيل

وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بأنه "إرهابي"، وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس "الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة".

وأضاف: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟".

توقيع اتفاقيات وبروتوكول في مجالات متعددة

ووقعت تونس وتركيا، على هامش "زيارة دولة" التي يقوم بها إردوغان، 3 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وبروتوكولاً في مجال التدريب العسكري، بقصر الرّئاسة في قرطاج التونسية.

وبحسب تصريحات إعلامية لوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من قصر قرطاج، نقلتها وكالة"الأناضول"، تتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون في المجال العسكري"، مبيناً أنه "تم توقيع بروتوكول مرتبط بها يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكوين (التدريب) العسكري وهناك إمكانية لإجراء تربصات (دورات تدريبية) في تركيا".

وأضاف أنّ "الاتفاقية الثانية تهم حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين"، ووصفها بأنها "مهمة جدّا في مجال دفع الاستثمار التركي في تونس".

"فيما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون والشراكة في المجال البيئي"، بحسب الوزير التونسي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن هناك تعاونا استراتيجيا بين البلدين في إطار "مجلس التعاون الاستراتيجي التونسي التركي" الذّي سيجتمع في 2018 (دون تحديد تاريخ) على مستوى رئاسة الحكومتين.

ولفت إلى أن تركيا تتفهم الوضع الاقتصادي الذّي تمر به تونس، وأن لديها رغبة في مساعدة تونس للنهوض بصادراتها نحو تركيا.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين مليار و125 مليون دولار، بحسب تصريحات الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، في وقت سابق اليوم.

كما وأشار تقرير "الأناضول" إلى أن تونس أصبحت "وجهة للاستثمارات التّركية، إذ توجد بها حاليا 50 مؤسسة اقتصادّية تركية في مجالات متعدّدة، ساعدت في خلق ألفين و500 موطن شغل (بينهم مائة للأتراك الموجودين في تونس)، بحسب أرقام رسمية تونسية".

ويؤدي إردوغان زيارته الأولى إلى تونس التي وصلها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بصفته رئيسًا، بعد زيارتين أجراهما عندما كان رئيسًا للوزراء؛ الأولى في أيلول/سبتمبر 2011 في إطار دعم العلاقات الثنائية، ومساندة ثورات الربيع العربي، والثانية في حزيران/يونيو 2013.

وأمس الأول الاثنين، أفادت الرئاسة التونسية في بيان، أن "زيارة الدولة" التي يجريها الرئيس أردوغان، تأتي تلبيةً لدعوة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي.