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الأمن التونسي يقتل 3 مسلحين قرب الحدود الجزائرية

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 07:12

الأمن التونسي يقتل 3 مسلحين قرب الحدود الجزائرية
عرب ٤٨ /رويترز

قتل 3 من مسلحين من تنظيم "داعش" برصاص الجيش التونسي قرب الحدود الجزائرية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لرويترز، اليوم الأربعاء، الذي قال إن القوات التونسية الخاصة قتلت، يوم الثلاثاء، ثلاثة مسلحين بعد اشتباكات في منطقة جبلية.

وتأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم "داعش" صورا لمسلحين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني العقيد حسام الجبابلي: "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمسلحين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011. ويعمل بعض المسلحين في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر.

وتعرضت تونس لثلاثة هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلنت "داعش" مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#تونس
#الجزائر
#داعش

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