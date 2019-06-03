  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 23:45

تونس:&nbsp;تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر
السبسي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في بيان لرئاسة الجمهورية، يوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر انطلاقا من 5 يونيو/ حزيران الحالي، وذلك بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشرف السبسي، يوم الإثنين، على اجتماع مجلس الأمن، وتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، كما استُعرِض في الاجتماع، تقييم للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

ومنذ أيار/ مايو 2011، تعيش تونس، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#تونس
#حالة طوارئ
#الباجي قايد السبسي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"حيرة" بمصر عقب أنباء "معاودة رؤية" الهلال... "هاخد العيدية إمتى؟"
"حيرة" بمصر عقب أنباء "معاودة رؤية" الهلال... "هاخد العيدية إمتى؟"

2019-06-04

ترامب: روسيا أبلغتنا سحب غالبية عناصرها من فنزويلا
ترامب: روسيا أبلغتنا سحب غالبية عناصرها من فنزويلا

2019-06-03

السودان: لجنة تحقيق ودعوة للتفاوُض مُقابل استمرار العصيان المدنيّ
السودان: لجنة تحقيق ودعوة للتفاوُض مُقابل استمرار العصيان المدنيّ

2019-06-03

الأكثر قراءة

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

2019-06-02
سورية: 3 قتلى في قصف إسرائيلي

سورية: 3 قتلى في قصف إسرائيلي

2019-06-02
الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

2019-06-02
الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى بالرصاص والقنابل

الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى بالرصاص والقنابل

2019-06-02
نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

2019-06-02