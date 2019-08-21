تونس: خلفيات المرشحين الرئاسيين تُظهر التنوع الديمقراطي

يتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، 26 مرشحا، بعدما صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على ملفاتهم التي كانت من بينه 97 ملفا قُدم لها.

ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وتُجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 أبلول/ سبتمبر المقبل، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.

وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.

وينتمي المرشحون لتيارات سياسية وفكرية متنوعة، وبينهم مسؤولون حاليون وسابقون، في بلد ينظر إليه على أنه التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ضمن ما يُعرف بالربيع العربي، بداية من أواخر 2010.

ثلاثة رؤساء حكومة

بين المرشحين رؤساء سابقون للحكومة يحلمون ببلوغ قصر قرطاج (الرئاسة)، وهم:

حمادي الجبالي (70 عاما- مهندس)

شغل منصب رئيس حكومة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (تشرين أول/ أكتوبر 2011)، بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وآذار/ مارس 2013، عقب اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، في السادس من شباط/ فبراير 2013.

إثر مغادرته رئاسة الحكومة استقال الجبالي من منصب الأمين العام لحركة "النهضة" (إسلامية)، التي تحمّل فيها مسؤوليات عديدة منذ نهاية السبعينيات.

ثم انسحب من الحركة في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلًا.

مهدي جمعة (57 عاما- مهندس)

تولى رئاسة الحكومة بين كانون الثاني/ يناير 2014 وشباط/ فبراير 2015.

شغل منصب وزير الصناعة بحكومة علي العريض (النهضة)، إثر حوار وطني قاد إلى حكومة الترويكا (ائتلاف بين أحزاب النهضة، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهوري).

وأسس في آذار/ مارس 2017 حزب "البديل التونسي" (وسط)، وترشح باسمه لانتخابات الرئاسة.

يوسف الشاهد (44 عاما– أستاذ جامعي في الفلاحة)

يشغل حاليًا رئاسة الحكومة. قبل دخوله حزب "نداء تونس" (ليبرالي)، وتكليف السبسي له بحل نزاعات نشبت داخل الحزب في 2015، لم يكن الشاهد معروفًا بين السياسيين في تونس.

في آب/ أغسطس 2016، كلفه السبسي برئاسة الحكومة، باعتباره من قيادات الحزب الفائز بانتخابات 2014.

إلا أن خلافًا نشب بينه وبين نجل السبسي، المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، عام 2018، ما دفع الشاهد إلى مغادرة الحزب، وتأسيس حزب "تحيا تونس"، الربيع الماضي.

بحسب مراقبين، لم يكن بإمكان الشاهد البقاء في رئاسة الحكومة لو دعم حركة "النهضة" له، بعد أن طالب الرئيس السبسي بإقالته، العام الماضي.

عبد الكريم الزبيدي (69 عاما- طبيب)

شغل منصب وزير الصحة بعهد الرئيس الأسبق، المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.

وأصبح وزيرًا للدفاع بحكومة محمد الغنوشي (كانون الثاني/ يناير 2011)، وحكومة السبسي (آذار/ مارس 2011-كانون الأول/ ديسمبر 2011) ، وحكومة الجبالي حتى مطلع آذار/ مارس 2013.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017 عيّنه الشاهد وزيرا للدفاع مرة أخرى.

يحظى الزبيدي بدعم كل من "نداء تونس"، بقيادة حافظ السبسي، وحزب "آفاق تونس" وأطراف أخرى تقول تقارير إعلامية إنها نافذة وتمثل لوبيات سياسية ومالية وجهوية مناهضة للثورة، فضلا عن أوساط إقليمية مناهضة أيضًا للثورة.

6 قيادات "ندائية" سابقة، وهم:

تبرز كتلة من قيادات سابقة بـ"نداء تونس" ترشحت للانتخابات بصفة مستقلة أو باسم أحزاب أسستها بعد مغادرة "النداء"، منذ اندلاع أزمة الحزب، في 2015 وحتى بدايات العام الحالي.

محسن مرزوق (54 عاما– باحث اجتماعي)

نشط في صفوف أقصى اليسار الماركسي بالجامعة، في الثمانينيات، وقاد حملة السبسي الانتخابية، في 2014، ثم شغل منصب مدير الديوان الرئاسي.

تولى منصب أمين عام "نداء تونس"، قبل أن يغادر الحزب، ليؤسس حركة "مشروع تونس"، في آذار/ مارس 2016، ثم يترشح عنها لانتخابات الرئاسة.

سلمى اللومي الرقيق (63 عاما- سيدة أعمال)

شغلت منصب وزيرة السياحة بحكومتي الحبيب الصيد والشاهد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما تم تعيينها مديرة لديوان الرئيس السبسي.

استقالت من الرئاسة، في أيّار/ مايو 2019، لترأس حزب "نداء تونس"، الذي كان يمر بأزمة.

ثم استقالت من الحزب، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، لتؤسس حزب "حركة الأمل"، وتترشح باسمه للانتخابات.

سعيد العايدي (58 عاما)

عاد من فرنسا، في كانون الثاني/ يناير 2011، حيث كان يعمل في شركات عالمية، ليتولى منصب وزير التشغيل بحكومة الغنوشي، كانون الثاني/ يناير 2011، وحكومة السبسي، حتى كانون الأول/ ديسمبر 2011.

ثم انخرط، في شباط/ فبراير 2012، في الحزب الجمهوري، بقيادة الراحلة مية الجريبي، قبل أن يتحول، في خريف 2013، إلى "نداء تونس".

إثر انتخابات 2014 تم تعيينه وزيرا للصحة بحكومة الصيد.

جمّد عضويته في المكتب السياسي لـ"نداء تونس"، منذ كانون الثاني/ يناير 2016، وأسس في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حزب "بني وطني"، ثم ترشح عنه للرئاسة.

ناجي جلول (72 عاما- أستاذ جامعي في الآثار الإسلامية)

نشط في التنظيمات الشيوعية بالجامعة في السبعينيات، ثم بالحزب الجمهوري، عام 2012، قبل أن ينضم لـ"نداء تونس"، في شباط/ فبراير 2014.

شغل جلول منصب وزير التربية بحكومة الصيد، في شباط/ فبراير 2015، وأقيل من حكومة الشاهد، في نيسان/ أبريل 2017؛ إثر خلافات حادة مع نقابات التعليم.

تم تعيينه مديرًا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة)، وأصبح، في نيسان/ أبريل الماضي، أمينًا عامًا لـ"نداء تونس"، لكنه استقال في 24 حزيران/ يونيو الماضي، وترشح لاحقًا للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلًا.

نبيل القروي (56 عاما)

يُعرف بأنه رجل إعلام يمتلك مجموعة "قروي اند قروي" للإعلام والإعلان، وأطلق قناة "نسمة"، في 2007.

من منتسبي حزب "نداء تونس"، وظل فيه ثلاث سنوات، قبل أن يغادره.

نشط في العمل الخيري، عبر جمعية "خليل تونس"، ثم غادرها. ترشح للانتخابات ممثلًا لحزب "قلب تونس"، الذي تأسس في حزيران/ يونيو الماضي.

مرشحو اليسار الماركسي والعروبي، وهم:

حمة الهمامي ( 67 عاما)

المتحدث باسم الجبهة الشعبية. ترشح مستقلا للانتخابات، بسبب انقسام الجبهة جراء خلافات داخلية.

يترشح للرئاسة للمرة الثانية، بعد أن احتل، عام 2014، المرتبة الثالثة بعد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي، بـ7.8 بالمئة من الأصوات.

والهمامي سجين سياسي سابق في نظامي الحبيب بورقيبة (1957: 1987) وبن علي؛ بسبب نشاطه السياسي المعارض في صفوف تنظيمي "العامل التونسي" و"حزب العمال الشيوعي التونسي".

لمنجي الرحوي (56 عاما)

قيادي بحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، وذو خلفية ماركسية لينينية، ويترشح باسم حزب "الجبهة الشعبية".

عبيد البريكي (62 عاما)

نقابي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، وشغل منصب وزير الوظيفة العمومية بحكومة الشاهد، بين آب/ أغسطس 2016 وشباط/ فبراير 2017.

والبريكي من قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الماركسية اللينية، وترأس مؤتمرها التوحيدي مع حزب العمل الوطني الديمقراطي، عام 2012.

أسس البريكي، العام الماضي، حركة "تونس إلى الأمام"، وترشح باسمها.

أحمد الصافي سعيد (66 عاما- كاتب)

كتاب صحفي وروائي عاش فترته الطلابية في الجزائر، ونشط بصفوف اليسار، وعايش في لبنان بداية الحرب الأهلية (1975: 1990).

من قادة الرأي في تونس، إذ يتمتع بحضور إعلامي مميز، ويحظى بدعم حركة "الشعب" الناصرية، وحصل بانتخابات الرئاسة 2014 على 0.80 بالمئة من الأصوات. وترشح مستقلًا للانتخابات المقبلة.

مرشحون اجتماعيون ديمقراطيون، وهم:

محمد المنصف المرزوقي (74 عاما – أكاديمي سابق)

طبيب تولى رئاسة تونس بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 حتى الشهر نفسه من 2014.

مناضل حقوقي وسياسي عارض نظام "بن علي"، وعاد من منفاه في باريس بعد ثورة 2011.

شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية في الدور الثاني ضد السبسي، وخسر بحصوله على 44.32 بالمئة من الأصوات، مقابل 55.68 بالمئة لمنافسه.

يعتبر المرزوقي نفسه يساريًا عروبيًا يختلف مع اليسار السائد، ولا مشاكل له مع الإسلاميين، خاصة حركة "النهضة".

ترشح للانتخابات باسم حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي أسسه في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

محمد عبو (53 عاما – محام)

نشط قبل ثورة 2011 في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي كان يقوده المرزوقي، وشغل منصب وزير الوظيفة العمومية بحكومة الجبالي، ثم استقال في حزيران/ يونيو 2012.

انشق عبو، في أيار/ مايو 2003، عن حزب المؤتمر، ليؤسس حزب "التيار الديمقراطي" (وسط يسار اجتماعي)، ويتولى منصب أمينه العام، ثم ترشح عنه للرئاسة.

إلياس الفخفاخ (47 عاما- مهندس)

نشط بعد الثورة في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وشغل منصب وزير السياحة بحكومة الجبالي (2011: 2013)، ووزير المالية بحكومة العريض (2013: 2014).

والفخفاخ مرشح للانتخابات عن حزب التكتل، الذي أسسه الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت)، مصطفى بن جعفر، ضمن أحزاب الاشتراكية الدولية.

المرشحون الإسلاميون، وهم:

عبد الفتاح مورو (71 عاما)

إضافة إلى الجبالي، يعتبر مورو من أبرز المرشحين للرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي.

ومورو من مؤسسي حركة "النهضة"، نهاية الستينيات، برفقة رئيسها الحالي، راشد الغنوشي.

وهو محامٍ، وشغل منصب قاضٍ في السبعينيات، ثم استقال منه، وهو حاليًا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) بالنيابة، بعد أن أصبح رئيسه محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس، بعد وفاة السبسي.

سُجن مورو في عهد بورقيبة واعتقل لفترة وجيزة عام 1991 خلال حكم بن علي، ثم أوقف نشاطه السياسي، وعاد بعد الثورة، حيث ترشح مستقلًا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في تشرين أول/ أكتوبر 2011، لكنه لم يفز.

عاد مورو إلى "النهضة"، بعد مؤتمرها التاسع، 2012، ليشغل منصب نائب رئيس الحركة.

نجح في الانتخابات التشريعية، 2014، ضمن قائمة "النهضة"، ويخوض الانتخابات الرئاسية مرشحًا عن الحركة.

حاتم بولبيار (48 عاما – مهندس)

ترشح بولبيار مستقلًا لانتخابات الرئاسة. انتمى بعد الثورة لحركة "النهضة"، وشغل عضوية مجلس الشورى التابع لها، بعد المؤتمر العاشر للحركة، في 2016.

استقال نهاية تموز/ يوليو الماضي؛ احتجاجًا على اختيارات الحركة بشأن قوائم الانتخابات التشريعية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

الهاشمي الحامدي (55 عاما – إعلامي ورجل أعمال)

نشط بصفوف "النهضة" في الثمانينيات (الاتجاه الإسلامي آنذاك)، ثم استقال منها في التسعينيات.

يعيش في بريطانيا، منذ أن غادر توتس هربا من ملاحقات أمنية، عام 1986، عندما كان قياديا طلابيا.

خاض الانتخابات الرئاسية 2014، وحل رابعًا بـ5.7 بالمئة من الأصوات.

ترشح الحامدي، وهو يملك قناة خاصة تبث من لندن، للانتخابات عن "تيار المحبة" (محافظ).

المرشجون المحسوبون على "تيار الثورة"

قيس سعيد (59 عاما- أستاذ قانون بجامعة تونس)

ظهر على الساحة السياسية بعد الثورة كمستقل يناصر أهداف الثورة، ويدعو إلى القطيعة مع المنظومة القديمة، أي نظام بن علي. وترشح مستقلًا لانتخابات الرئاسة.

سيف الدين مخلوف (44 عامًا – محامٍ)

برز بدفاعه عن أهداف الثورة ومناهضة المنظومة القديمة، ويخوض الانتخابات المقبلة مستقلًا.

محمد لطفي المرايحي (60 عاما– طبيب)

ترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" (وطني اجتماعي). ويدعو المرايحي إلى التشاركية ومقاومة الفساد.

عبير موسي.(44 عاما- محامية)

شغلت منصب أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة في "التجمع الدستوري"، وهو حزب بن علي، وتم حله بعد الثورة.

برزت عبر خطابها المناهض للثورة وحركة "النهضة".

تقود "الدستوري الحرّ"، وهو حزب أسسه بعد الثورة رئيس الحكومة الأسبق، حامد القروي.

مرشحون مستقلون:

عمر منصور (61 عاما - قاضٍ)

شغل منصب وزير العدل بحكومة الصيد (2015: 2016)، كما شغل منصب محافظ مدينة تونس عامي 2016 و2017.

محمد الصغير النوري (69 عاما- أستاذ اقتصاد)

من محافظة سيدي بوزيد (وسط)، التي انطلقت منها فيكانون الأول/ ديسمبر 2010، شرارة الثورة ضد "بن علي".

سليم الرياحي (47 عاما- رجل أعمال)

برز اسمه كرجل أعمال وسياسة بعد الثورة، عندما أسس حزب "الاتحاد الوطني الحر"ّ (ليبيرالي)، وحصد 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية 2014، ليكوّن ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد "نداء تونس" و"النهضة".

والرياحي من أسرة تونسية لجأت منذ 1980 إلى ليبيا، نتيجة ميول والده القومية المعارضة لنظام بورقيبة.

حصل الرياحي على 5.55 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2014.

يعيش حاليًا بالمهجر بعد إثارة قضايا فساد وتبييض أموال ضده في تونس، مما دفعه إلى تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية عبر محاميه.

وذلك العدد من المرشحين، 26 مرشحا، هو أقل ممن قبلت هيئة الانتخابات ملفاتهم للاستحقاق الرئاسي، عام 2014، وكانوا 27 مرشحا.