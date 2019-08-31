تونس: القائمة النهائية للانتخابات الرئاسيّة تضمّ 26 مرشحا

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 أيلول/ سبتمبر، ضمت 26 اسما، وذلك "بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد، يوم الإثنين، وقد بدأت، اليوم السبت، في الخارج.

خلال مؤتمر إعلان القائمة النهائية (الأناضول)

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي: "بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019" .

وإثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة.

ومن المرشحين البارزين للانتخابات التي تمت الدعوة إليها إثر وفاة الرئيس، الباجي قائد السبسي، كل من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل، عبد الكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة، لأول مرة للرئاسية، عبد الفتاح مورو، ورجل الإعلام الموقوف منذ أسبوع بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

وأكد بفون أن القروي "يبقى مرشحا للانتخابات الرئاسية" ما لم يصدر القضاء حكما في حقه.

واتّهم حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق عليه لأنه يشكل منافسا جديا له، ما يفاقم التوتر قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.

ونفى الشاهد الاتهامات وقال إنها تدخل في إطار "الحرب السياسية" وإنه "دائما ما اتهم بالوقوف وراء كل الإيقافات".

(الأناضول)

ووُجِّهت إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 تموز/ يوليو، تهمة "تبييض الأموال"، وقد أوقف الأول الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.

وأوضح بفون أن اهم الصعوبات التي واجهت عمل الهيئة خصوصا إثر تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.

وتضمّ قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والتي أعلنها رئيس الهيئة خلال المؤتمر، بحسب ما أوردتها وكالة "الأناضول"، كل من؛ منجي الرحوي، ومحمد عبّو، وعبير موسى، ونبيل القروي، ومحمد لطفي المرايحي، والمهدي جمعة، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، ومحمد المنصف المرزوقي، وعبد الكريم زبيدي، ومحسن مرزوق، ومحمد الصغير نوري، ومحمد الهاشمي الحامدي، وعبد الفتاح مورو، وعمر منصور، ويوسف الشاهد، وقيس سعيّد، وإلياس الفخفاخ، وسليم الرياحي، وسلمى اللومي، وسعيد العايدي، وأحمد الصافي سعيد، والناجي جلول، وحاتم بولبيار، وعبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.