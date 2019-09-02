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تونس: مقتل رئيس الحرس الوطني في القصرين و3 مسلحين

تاريخ النشر: 02/09/2019 - 10:40

تونس: مقتل رئيس الحرس الوطني في القصرين و3 مسلحين
(أرشيف)
عرب ٤٨ / وكالات

قتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة بولاية القصرين التونسية، فيما تم القضاء على 3 مسلحين، نفذوا هجوما، اليوم الإثنين، على وحدات من الحرس الوطني.

وشهدت منطقة حيدرة الحدودية مع الجزائر من ولاية القصرين صباح اليوم الإثنين، تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر مسلحة، وفق ما أكدته مصادر أمنية لإذاعة "موازييك" التونسية.

ونقلت الإذاعة التونسية عن مصادر أمنية مطلعة أن عملية تبادل إطلاق النار أسفرت عن تسجيل إصابات في صفوف المسلحين، حيث كانت قوات الحرس الوطني قد نصبت كمينا للمجموعة الإرهابية المسلحة.

ويأتي هذا الاشتباك في الوقت الذي انطلقت فيه اليوم الإثنين، الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس بشكل رسمي لتشمل 26 مترشحا يخوضون المنافسات الرئاسية التي ستجري في 15 من الشهر الجاري.

يذكر أن المرشحين سوف يقدمون أوراقهم وبرامجهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية الممتدة بين يومي 2 و13 من الشهر الجاري.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، يوم الجمعة، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وأصدرت المحكمة 11 باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

 


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#اشتباك
#الحرس الوطني

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