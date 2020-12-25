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تونس تمدد حالة الطوارئ لـ6 أشهر

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 17:20

تونس تمدد حالة الطوارئ لـ6 أشهر
قيس سعيّد (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في جميع أنحاء البلاد.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، يتم تمديد حالة الطوارئ، اعتبارا من يوم الغد، السبت 26 كانون أول/ ديسمبر الجاري، إلى 23 حزيران/ يونيو 2021.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة الطوارئ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لمدة شهر واحد، وكانت قبلها مفروضة لمدة 6 شهور.

وفي أواخر عام 2015، أُعلنت تونس حالة الطوارئ لأول مرة؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس، في أيار/ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء التونسي، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تونس
#قيس سعيد
#حالة الطوارئ

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