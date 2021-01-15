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تونس: حركة النهضة تتقدم بمبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابيّ

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 11:21

تونس: حركة النهضة تتقدم بمبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابيّ
راشد الغنوشي (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حديث خاصّ للتلفزيون العربي، إن حزبه تقدم بمبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابي، وإقرار نسبة الـ5% كعتبة انتخابية لدخول البرلمان، معتبرا أن التشتت في مشهد البرلمان التونسي سببه القانون الانتخابي لا الدستور.

وذكر الغنوشي أن لديه ثقة في أن القضاء سوف ينصف رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، الموقوف على ذمة قضية تهرّب ضريبي وسوف يخرج معززا مكرّما على حد تعبيره.

وحول إمكانية ترشّحه لترؤس حركة النهضة لولاية ثالثة، جدد الغنوشي تعهده باحترام النظام الداخلي للحركة والذي يمنعه من الترشّح مجددا، مضيفا أنه يتعهد كذلك بعدم تغيير هذا النظام خلال مؤتمر الحركة المقبل.

ووصف الغنوشي تأييد حزب العدالة والتنمية المغربي لقرار الملك، محمد السادس، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالمؤسف مؤكدا على وجود رفض شعبي في تونس للتطبيع.

وحول توقيع اتفاق العُلا والمصالحة الخليجية قال الغنوشي إنه استبشر خيرا بهذا الاتفاق وهنأ دول مجلس التعاون الخليجي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#راشد الغنوشي
#حركة النهضة
#البرلمان التونسي

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