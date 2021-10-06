تونس: مقتل 3 جنود إثر تحطم طائرة عسكرية

قتل 3 جنود جراء تحطم طائرة عسكرية في منطقة الحامة بمحافظة قابس جنوبي تونس، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تمّ فتح تحقيق "تقني" للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تونسية بأن مروحية عسكرية سقطت، مساء الثلاثاء، في قابس جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود كانوا على متنها.

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية (وات) نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي.

ونقلت عن الناطق قوله إنه "تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية".

بدروها، نقلت إذاعة تطاوين الحكومية عن مصدر طبي قوله إن 3 عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا في وقت سابق من العام الماضي إلى تجديد أسطول الطائرات العسكرية والعمل على تحسين المعدات العسكرية، مؤكدا حرصه على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة بما يستجيب لحاجة المؤسسة العسكرية.

وفي عام 2014، أبرمت القوات الجوية التونسية اتفاقية لشراء 12 مروحية من طراز "بلاك هوك" الأميركية بنحو 700 مليون دولار، وتسلمت آخر دفعة منها في 2019.

كما عقدت صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع "ساب غاس 39 غريبن". وفي 2015، وقعت السلطات التونسية اتفاقا عسكريا مع شركة أميركية لتحديث أسطول الطائرات التونسية، بمبلغ 32 مليون دولار.