  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: مقتل 3 جنود إثر تحطم طائرة عسكرية

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 06:49

تونس: مقتل 3 جنود إثر تحطم طائرة عسكرية
مناورات لسلاح الجو التونسي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 3 جنود جراء تحطم طائرة عسكرية في منطقة الحامة بمحافظة قابس جنوبي تونس، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تمّ فتح تحقيق "تقني" للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تونسية بأن مروحية عسكرية سقطت، مساء الثلاثاء، في قابس جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود كانوا على متنها.

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية (وات) نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي.

ونقلت عن الناطق قوله إنه "تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية".

بدروها، نقلت إذاعة تطاوين الحكومية عن مصدر طبي قوله إن 3 عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا في وقت سابق من العام الماضي إلى تجديد أسطول الطائرات العسكرية والعمل على تحسين المعدات العسكرية، مؤكدا حرصه على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة بما يستجيب لحاجة المؤسسة العسكرية.

وفي عام 2014، أبرمت القوات الجوية التونسية اتفاقية لشراء 12 مروحية من طراز "بلاك هوك" الأميركية بنحو 700 مليون دولار، وتسلمت آخر دفعة منها في 2019.

كما عقدت صفقة مع شركة سويدية لشراء طائرات من نوع "ساب غاس 39 غريبن". وفي 2015، وقعت السلطات التونسية اتفاقا عسكريا مع شركة أميركية لتحديث أسطول الطائرات التونسية، بمبلغ 32 مليون دولار.

بودكاست عرب 48

#تونس
#الجيش التونسي
#طائرة عسكرية
#تحطم
#مروحية عسكرية

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهامات لـ"فيسبوك" بالترويج للحقد والانقسامات وزاكربرغ يدافع
اتهامات لـ"فيسبوك" بالترويج للحقد والانقسامات وزاكربرغ يدافع

2021-10-06

واشنطن لتل أبيب: الدبلوماسية أفضل سبيل لمواجهة النووي الإيراني
واشنطن لتل أبيب: الدبلوماسية أفضل سبيل لمواجهة النووي الإيراني

2021-10-05

"فيسبوك" تضرّ بالأطفال وتغذّّي الانقسامات... "الكونغرس سيتخذ إجراءات"
"فيسبوك" تضرّ بالأطفال وتغذّّي الانقسامات... "الكونغرس سيتخذ إجراءات"

2021-10-05

الأكثر قراءة

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

2021-10-05
تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

2021-10-05
جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

2021-10-05
هل نفذت إسرائيل عمليتين في سورية ولبنان للعثور على رون أراد؟

هل نفذت إسرائيل عمليتين في سورية ولبنان للعثور على رون أراد؟

2021-10-05
مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

2021-10-05