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واشنطن: نحضّ الرئيس التونسي على الاستجابة لدعوة الشعب لوضع خارطة طريق

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 09:58

واشنطن: نحضّ الرئيس التونسي على الاستجابة لدعوة الشعب لوضع خارطة طريق
محتجّ تونسيّ ضدّ إجراءات سعيّد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انتقدت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إغلاق محطة تلفزيونية في تونس، وحضّت على اتّباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديمقراطي.

وحجزت قوات الأمن التونسية أول من أمس الأربعاء، معدّات قناة "الزيتونية" الخاصة المقرّبة من حركة النهضة بدعوى أنّها تبثّ "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس للصحافيين "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعدّيات على حرية الصحافة والتعبير".

ودعا برايس الحكومة التونسية إلى "المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نصّ عليها الدستور التونسي".

وأضاف: "نحضّ أيضا الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديمقراطية شفّافة ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوّعة".

وزار موفد أميركي تونس بعد فترة وجيزة، حيث التقى سعيّد الذي شدّد على أنّه يستجيب للإرادة الشعبية وسوف يحافظ على الحريات والديمقراطية، وفق زعمه.

وأحبط وضع سعيّد يده على السلطة بعض المدافعين عن الديمقراطية الذين رأوا تونس مهد الربيع العربي قبل عقد قصة نجاح نادرة في قلب صفحة الحكم الاستبدادي.

بودكاست عرب 48

#تونس
#الولايات المتحدة
#حرياتـ حرية الإعلام
#قيس سعيد

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