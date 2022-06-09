تونس تنفي إجراء محادثات مع إسرائيل

نفت تونس، اليوم الخميس، وجود أي محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، وقالت إن الأنباء المتداولة بشأن ذلك "إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إنها تنفي "نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".

وأضافت أن تلك "المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".

وأضافت: "تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وستظل رسميا وشعبيا... سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأمس الأربعاء، زعم موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، بوجود أنباء عن "محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن تقارب تطبيعي محتمل".

ووفق تلك الأنباء، "تواجه الخطوة صعوبات من المعارضة التونسية وأيضا من الجزائر التي تحاول إفشالها"، فيما لم تعلق الجزائر فورا على ذلك.