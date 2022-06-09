  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس تنفي إجراء محادثات مع إسرائيل

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 10:53

تونس تنفي إجراء محادثات مع إسرائيل
من مظاهرة رافضة للتطبيع بتونس (أرشيفية - الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

نفت تونس، اليوم الخميس، وجود أي محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، وقالت إن الأنباء المتداولة بشأن ذلك "إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إنها تنفي "نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".

وأضافت أن تلك "المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".

وأضافت: "تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وستظل رسميا وشعبيا... سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأمس الأربعاء، زعم موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، بوجود أنباء عن "محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن تقارب تطبيعي محتمل".

ووفق تلك الأنباء، "تواجه الخطوة صعوبات من المعارضة التونسية وأيضا من الجزائر التي تحاول إفشالها"، فيما لم تعلق الجزائر فورا على ذلك.

بودكاست عرب 48

#تونس
#التطبيع مع إسرائيل
#تطبيع إسرائيل وتونس

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضافة أجهزة طرد مركزيّ في نطنز: إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم
إضافة أجهزة طرد مركزيّ في نطنز: إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم

2022-06-09

الصين وروسيا تتّهمان واشنطن بتأجيج التوتّر في شبه الجزيرة الكوريّة
الصين وروسيا تتّهمان واشنطن بتأجيج التوتّر في شبه الجزيرة الكوريّة

2022-06-09

ضغط إسرائيلي على بايدن لرفع الحظر عن "بيغاسوس"
ضغط إسرائيلي على بايدن لرفع الحظر عن "بيغاسوس"

2022-06-09

الأكثر قراءة

مقتل جوهرة خنيفس من شفاعمرو بتفجير سيارة

مقتل جوهرة خنيفس من شفاعمرو بتفجير سيارة

2022-06-08
تقرير: إسرائيل رفضت اقتراحا أميركيا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

تقرير: إسرائيل رفضت اقتراحا أميركيا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

2022-06-08
شفاعمرو: تشييع جثمان جوهرة خنيفس ضحية جريمة القتل

شفاعمرو: تشييع جثمان جوهرة خنيفس ضحية جريمة القتل

2022-06-08
نابلس: اعتداءات وفصل طلاب إثر وقفة احتجاجية أمام جامعة النجاح

نابلس: اعتداءات وفصل طلاب إثر وقفة احتجاجية أمام جامعة النجاح

2022-06-08
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!

مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!

2022-06-08