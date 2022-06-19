انتشال أربع جثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسيّة

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، الأحد، أربع جثث لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن مدير مكتب الإعلام والاتصال في الوزارة، فاكر بوزغاية، قوله "انتُشلت أربع جثث متحلّلة بالقرب من الشاطئ" في محافظة صفاقس، بعدما غرق مركب هؤلاء المهاجرين قبل أيام.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل عن حادث الغرق ومكان انطلاق المهاجرين.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

واعتبر 75 شخصا في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية، بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر، وفق ما أعلن خفر السواحل التونسي نهاية أيار/ مايو الماضي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع أيار/ مايو، العثور على جثث 24 مهاجرا، بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

ويصل مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة ب12883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.