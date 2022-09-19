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تونس: أحزاب تعلن مقاطعة انتخابات ديسمبر

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 16:34

تونس: أحزاب تعلن مقاطعة انتخابات ديسمبر
احتجاج على غلاء المعيشة بتونس (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت 5 أحزاب تونسية، اليوم الإثنين، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل التي دعا لتنظيمها الرئيس، قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أحزاب الجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل، والحريات، بالعاصمة تونس.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره".

وأضاف الشابي في المؤتمر الصحافي: "هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية".

وتابع: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي (...) ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".

وأضاف: "75 بالمئة من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا".

وذكر أنّ "المرسوم الذي أصدره سعيّد (بخصوص الانتخابات) لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني".

والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 تموز/ يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

بودكاست عرب 48

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