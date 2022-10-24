ليندا التونسيّة ذات الأربعة أعوام... هكذا هاجرت إلى إيطاليا بحرًا بدون أبويها

تعيش الطفلة ليندا (4 أعوام) التي وصلت السواحل الإيطالية دون أبويها منذ أكثر من أسبوع، حالة نفسية صعبة، بحسب ما أفاد النائب التونسي في البرلمان المنحل، مجدي الكرباعي.

وقال الكرباعي إن الطفلة التي وصلت السواحل الإيطالية بقارب هجرة غير شرعية، مرتبطة بأمها وأختها ذات السنوات السبع.

من جهتها، وجهت النيابة العامة التونسية إلى والدي ليندا تهمة "مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة وإهمال شؤون قاصر"، وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية المنستير الإبقاء على والديها بحالة سراح.

وخلال الأيام الماضية تناقل نشطاء تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة للطفلة ليندا بين أحضان شرطيات إيطاليات بعد وصولها لسواحل البلد الأوروبي.

ليندا دون عائلتها على قارب هجرة

ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن مصدر من عائلة الطفلة لم يسمه، قوله إن "المركب الذي نقل ليندا غادر سواحل مدينة البقالطة (المنستير) منتصف ليلة 15 / 16 أكتوبر في ظلام حالك إثر لمح أضواء سيارة اعتقدوا أنها للحرس البحري فسارعوا حينها بالمغادرة".

الطفلة ليندا برفقة شرطيات إيطاليات (الشبكة)

وأضاف المصدر أن الأب وضع ليندا في المركب وعاد لمساعدة زوجته وابنته الأخرى ذات السنوات السبع بعد أن أوشكتا على الغرق.

وأوضح المتحدث أن القارب كان راسيا على مسافة بعيدة من الشاطئ وكان المجتازون على عجلة من أمرهم، وتفاجأ الزوجان بمغادرة القارب، قبل أن يلحقا به، وبقيت ليندا على متنه.

تدخّل تونسيّ رسميّ

والجمعة الماضي، قالت وزارة الأُسرة التونسية إن المندوب العام لإدارة حماية الطفولة تابع القضية ليلة 15 / 16 تشرين الأول/ أكتوبر، فور تلقيه إشعارا من فرقة الإرشاد البحري، وإنه تم ضبط والد الطفلة أثناء تواجده على شاطئ منطقة الشرف بولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية.

وأضافت الوزارة في بيان أنها كلفت المندوب بالتنسيق مع المصالح القنصلية بمدينة باليرمو الإيطالية، بغية التمكن من زيارة الطفلة رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة، والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودتها إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية.

محتجون تونسيون يغلقون طرقات في العاصمة، احتجاجا على الوضع المعيشي (Getty Images)

وأضافت: "كما سيتحول السيد المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا قصد استكمال التدابير اللازمة بالتنسيق مع بعثتنا الدبلوماسية بروما وقنصليتنا في باليرمو، والسلطات الإيطالية المختصة، لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".

بيانات سياسية... والأمر بيد القضاء الايطالي

وعَدّ الكرباعي أن بيانات وزارتي المرأة والخارجية التونسيتين هي "سياسية أكثر منها مقاربة لحل القضية"، موضحا أنه هو من أبلغ القنصلية بقضية الطفلة بعد اتصال عائلتها به، على حد قوله.

وأفاد بأنه "لا يستطيع مندوب حماية الطفولة جلب البنت مباشرة، لأن هناك وصيا قانونيا إيطاليا سيقدر مصلحة البنت ومن المقرر أن يستمع للأم والأب أولا".

ليندا في مركز احتضان للقصّر

وحول المكان الذي تقيم فيه ليندا، قال الكرباعي: "تقيم في مركز مختص لاحتضان القصر فيه عائلة أو عائلتين وهي تحت الرعاية والمراقبة".

تونسون على متن قارب خلال هجرتهم بحرًا (Getty Images)

ومنذ بداية العام الجاري، تتنامى في تونس ظاهر الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى.

وبلغ عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، بحسب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وفي وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أعلن الحرس الوطني إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع 2022.