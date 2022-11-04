تونس: سجن 12 أمنيا لمدة سنتين في قضية وفاة مشجع رياضي

أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن لمدة عامين في حق 12 أمنيا متهمين بالقتل الخطأ لمحب النادي الإفريقي، عمر العبيدي في آذار/ مارس 2018 .

ونقلت إذاعة "راديو شمس أف أم" المحلية، مساء الخميس، عن أحد المحامين، أن المحكمة الابتدائية ببن عروس، جنوبي العاصمة، أصدرت حكما بالسجن بعامين في حق 12 أمنيا متهمين بالقتل الخطأ للعبيدي (18 عاما في حينه).

وأوضح أن" الحكم بالسجن بسنتين هي العقوبة الأقصى في جريمة القتل على وجه الخطأ".

وهذه الأحكام ابتدائية، ويمكن استئنافها أمام جهات قضائية أعلى في مدة أقصاها عشرة أيام وفق القانون التونسي.

وفي 31 آذار/ مارس 2018، غرق مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في وادي مليان، "بعد إجباره من الشرطة على القفز فيه" إثر مقابلة كرة قدم، وفق فريق الدفاع، وهو ما نفته السلطات آنذاك.