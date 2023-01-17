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تونس: مطالبة بتحييد التلفزيون الرسميّ عن حملات الانتخابات

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 17:26

تونس: مطالبة بتحييد التلفزيون الرسميّ عن حملات الانتخابات
مظاهرة ضد قيس سعيد في تونس العاصمة (Getty Images)
عرب ٤٨

طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، بإبعاد مؤسسة التلفزيون الرسمي عن المشاركة في حملات المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وذكرت النقابة في بيان، أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحاول وضع اليد على التلفزيون الرسمي وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية".

وعدّت النقابة أن "إخضاع مؤسسة التلفزة التونسية العمومية (الرسمي) إلى إملاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي".

وأول من أمس الأحد، أكد متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريحات إعلامية أنه "تم التنسيق مع التلفزة الوطنية (الرسمية) لإجراء مناظرات مباشرة بين المرشحين، وأنه يتم حاليا نقاش مختلف التفاصيل بين الادارة التنفيذية للهيئة، والتلفزة الوطنيّة".

وفي المقابل، تؤكد النقابة أن هيئة الانتخابات "تسعى عبر شراكتها مع مؤسسة التلفزة العمومية لتأمين برامج المناظرات بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع نوعية الأسئلة والمواضيع لإشرافها".

وأمس الإثنين، انطلقت الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات لتتواصل حتى 27 كانون الثاني/ يناير، على أن يكون 28 كانون الثاني/ يناير يوم الصمت الانتخابي، عشية الاقتراع، لحسم مصير 131 مقعدا في مجلس "نواب الشعب".

ويتنافس في الدور الثاني للانتخابات 262 مترشحا بينهم 65 بالمئة من إطارات الدولة المنتمين للقطاع العام و6 بالمئة من المتقاعدين.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُجري الدور الأول من الانتخابات وفاز فيه 23 مرشحا بينهم 3 نساء، من أصل 154 مقعدا في مجلس "نواب الشعب".

وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز/ يوليو 2022.

بودكاست عرب 48

#تونس
#التلفزيون الرسمي
#النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
#حرية الإعلام
#الانتخابات
#حملات المترشحين

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