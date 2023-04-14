السلطات التونسية تؤكد مصرع 25 مهاجرا غرقا خلال الأسبوع

لقي ما يزيد عن 25 مهاجرا إفريقيا مصارعهم غرقا وفُقد 15 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس.

أكدت السلطات التونسية أن ما لا يقل عن 25 مهاجرا إفريقيا لقوا مصرعهم غرقا وفقد 15 آخرون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط قبالة سواحل تونس، هذا الأسبوع.

وقال المدعي العام في صفاقس، فوزي المصمودي، للأسوشيتدبرس إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت، الخميس، جثث 15 شخصا كانوا محصورين تحت القارب بالقرب من ساحل صفاقس شرق، وسط تونس.

وكان قوات خفر السواحل انتشلت، الأربعاء، 10 جثث أخرى وأنقذت 72 مهاجرا من القارب الغارق، على حد قوله.

ووفق تقديرات المدعي العام، فإن هناك 15 إلى 20 شخصا آخرين كانوا على متن القارب ما زالوا في عداد المفقودين، بناء على روايات الناجين.

كما قال المصمودي إن كل من لقوا حتفهم أو تم إنقاذهم تقريبا من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

زادت محاولات الهجرة غير الشرعية في الأسابيع الأخيرة من السواحل التونسية باتجاه السواحل الإيطالية القريبة، ما أسفر عن مقتل العشرات وفقد كثيرين.

ويعد وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.