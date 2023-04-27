الرئاسة التونسية: قيس سعيد يعين سفيرا جديدا لدى النظام السوري

عين الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، محمد المهذبي سفيرا لبلاده لدى النظام السوري، للمرة الأولى منذ قطع علاقات البلدين في شباط/ فبراير عام 2012.

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد، عيّن اليوم، الخميس، السفير محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى النظام السوري، في أحدث تحرك لإنهاء العزلة العربية والإقليمية لنظام بشار الأسد.

وذكر بيان الرئاسة التونسية أن "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية".

ويأتي هذا التعيين بعد نحو أسبوع من زيارة رسمية قام بها وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إلى تونس، أعلن فيها عزم النظام في دمشق إرسال سفير له إلى تونس.

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري، قال سعيّد خلال لقائه المقداد بقصر قرطاج، إن تونس "حريصة على استئناف السير الطبيعي للعلاقات والتعاون الثنائي مع سورية".

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري، أمر الرئيس التونسي بتعيين سفير لدى دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو 10 أعوام، وذلك بعد أسابيع من اعتباره أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم".

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري قبل نحو عشر سنوات، احتجاجا على حملة الأسد الشرسة لقمع ثورة عام 2011 المؤيدة للديمقراطية، والتي تطورت إلى حرب أهلية قتل فيها مئات آلاف المدنيين.

وجمدت جامعة الدول العربية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، مقعد سورية، ردا على استخدام رئيس النظام، بشار الأسد، القمع العسكري ضد احتجاجات شعبية اندلعت في آذار/ مارس من ذلك العام للمطالبة بتداول سلمي للسلطة، ما زج البلاد في حرب مدمرة.