مصرع فرنسييْن إثر اصطدام بين طائرتين جنوب تونس

أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار إسكندر أنه تم فتح تحقيق "لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث".

لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستخدمان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية، على ما أفاد متحدث باسم الحماية المدنية الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة إن "الحادث وقع أمس السبت وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين" بالقرب من منطقة "شط الجريد".

وأضاف "عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد ان اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو ثلاثة كلم عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة".

وعمر الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

ورجح تريعة أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في هذه المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار إسكندر أنه تم فتح تحقيق "لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث".

والمنطقة التي وقع فيها الحادث يرتادها آلاف السياح سنويا للتمتع بتضاريسها الصحراوية.