طعن رجل أمن تونسي واعتقال المهاجم

تعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تشهدها تونس خلال أسبوعين، بعد طعن حارس أمني في محيط سفارة البرازيل ووفاته متأثرا بجراحه، وقد نفت السلطات أي دافع إرهابي لتلك العملية.

تعرض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية في ساعات متأخرة من الليل، للطعن في العاصمة من قبل شخص تم توقيفه ويجري التحقيق معه بشأن ملابسات الحادثة التي تعتبر الثانية التي تشهدها العاصمة بغضون أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن رجلا طعن عنصرا من الحرس البحري في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف قوات الأمن في غضون أسبوعين.

وأضافت الوزارة أن الشرطة سارعت بإلقاء القبض على المشتبه به، وأن رجل الحرس البحري نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ولم تذكر الداخلية التونسية تفاصيل أخرى بشأن العملية، وما إذا كانت لها خلفية إرهابية أم لا.

وذكر مصدر أمني أن "التحقيق مستمر مع مرتكب الحادثة، حيث يتم البحث في أسباب إقدامه على فعلته".

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تشهدها تونس خلال أسبوعين، بعد طعن حارس أمني في محيط سفارة البرازيل ووفاته متأثرا بجراحه، وقد نفت السلطات أي دافع إرهابي لتلك العملية.

وفي أيار/مايو الماضي، أطلق عنصر أمني النار في محيط كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة، وقتل 4 أشخاص من بينهم شرطيان كانا ضمن دورية أمنية تحرس المنطقة.