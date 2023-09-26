تونس: الإفراج عن 3 سياسيين بينهم وزير سابق بعد اعتقال دام 6 شهور

يشار إلى أن بن سالم هو قيادي سابق بحركة "النهضة"، ووزير سابق وحاليا عضو بحزب "العمل والإنجاز"، والعماري نائب سابق بالبرلمان وقيادي بـ"النهضة"، واللافي ناشط سياسي.

أعلن رئيس حزب "العمل والإنجاز" في تونس، عبد اللطيف المكي، الثلاثاء إطلاق سراح 3 "سياسيين" بينهم وزير سابق بعد 6 أشهر من اعتقالهم.

وقال المكي بتدوينة على "فيسبوك" إنه "تم إطلاق سراح محمد بن سالم وأحمد العماري وعلي اللافي مع شرط الإقامة بمدينة قابس، بانتظار إغلاق الملف (القضية) وإنصافهم".

يشار إلى أن بن سالم هو قيادي سابق بحركة "النهضة"، ووزير سابق وحاليا عضو بحزب "العمل والإنجاز"، والعماري نائب سابق بالبرلمان وقيادي بـ"النهضة"، واللافي ناشط سياسي.

وفي آذار/ مارس الماضي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة قابس سجن بن سالم والعماري واللافي بتهم "اجتياز الحدود دون رخصة ومسك عملة صعبة وإثراء دون سبب".

يذكر أن بن سالم تقلد منصب وزير الفلاحة بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وكانون الثاني/ يناير 2014 في حكومتي محمد الجبالي وعلي العريض، كما فاز بمقعد في البرلمان بانتخابات عام 2014.

وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.