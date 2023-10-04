تونس: اعتقال المعارضة عبير موسي أمام مدخل القصر الرئاسي

قادت موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

اعتقلت الشرطة التونسية، الثلاثاء، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في قرطاج.

وقال المحامي نافع العريبي إن ما حدث هو عملية اختطاف لموكلته أمام قصر الرئاسة، "وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".

ووفق تسجيل نشرته مساعدتها على فيسبوك، فإن عبير موسي تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.

وأمام مركز شرطة في ضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ورددوا شعارات "لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيّد"، وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

يذكر أن عبير موسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.

وقادت موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

وكانت موسي قالت في تسجيل مصور في وقت سابق إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي.

وأضافت أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

يذكر أن السلطات التونسية تعتقل حاليا العديد من المعارضين السياسيين، وقد دخل بعضهم في إضراب عن الطعام.

وتتهم المعارضة قيس سعيد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد.