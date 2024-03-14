تونس: 35 مصابا إثر انفجار نجم عن تسرّب للغاز بشركة للنفط في رادس

قال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "حوالي الساعة 06,15 صباحا، تسبب تسرّب غاز في انفجار قوارير غاز (للاستخدام المنزلي) ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس بضواحي جنوب تونس".

أُصيب 35 شخصا بجروح أربعة منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار ناجم عن تسرّب للغاز وقع الخميس في شركة حكومية للنفط في الضواحي الجنوبية لتونس، حسبما أفادت الحماية المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "حوالي الساعة 06,15 صباحا (بالتوقيت المحلي 05,15 تغ)، تسبب تسرّب غاز في انفجار قوارير غاز (للاستخدام المنزلي) ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس بضواحي جنوب تونس".

وتم بحسب المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية إلى المستشفى.

وأضاف تريعة أن أربعة منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وأوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من جهتها، في بيان صحافي، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع "للشركة الوطنية لتوزيع النفط عجيل (...)" في رادس.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.

وشركة "عجيل" تحتل المرتبة الأولى في تونس في مجال توزيع المحروقات وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها. ولديها شبكة تضم أكثر من 250 محطة خدمة في البلاد.

ولم يتم ربط العديد من المناطق في تونس، وبالخصوص الريفية منها بشبكة الغاز.