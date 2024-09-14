تونس.. "النهضة" تطالب بالإفراج عن 80 من مناضليها

"يقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز /يوليو 2021".

طالبت حركة "النهضة" التونسية، سلطات البلاد، بالإفراج عن 80 شخصًا من منتسبيها، قالت إنه "تم اعتقالهم منذ مطلع الأسبوع الجاري".

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وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن "السلطات الأمنية أقدمت منذ ليلة الاثنين، وخلال الأيام الموالية، على إيقاف حوالي 80 من مناضلي ومناضلات النهضة، من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات، بانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون".

وأردفت: "يهمّنا أن نبلغ الرأي العام الوطني بما يتعرض له الإخوة والأخوات المعتقلون منذ إيقافهم من ظروف اعتقال قاسية وإهمال ومنعهم من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علمًا بأن جلّهم تجاوزوا 60 سنة من العمر، ويعاني العديد منهم أمراضا مزمنة"، واستنكر البيان "بشدة هذا التنكيل المتعمد الذي يتعرض له الموقوفون، ونطالب السلطات باحترام حقوقهم والإفراج عنهم".

تجدر الإشارة إلى أنه تشهد البلاد منذ شباط /فبراير 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، وعددًا من قياداتها، منهم؛ علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

من جهته، اتهم الرئيس، قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز /يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.