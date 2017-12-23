تركيا تطلق اسم فخر الدين باشا على شارع سفارة الإمارات

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم السبت، أن تركيا تعتزم إطلاق اسم القائد العثماني فخر الدين باشا على الشارع الذي توجد فيه سفارة الإمارات وذلك بعدما أثارت الشخصية التاريخية خلافا دبلوماسيا بسبب تغريدة على تويتر أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشرها.

وأفادت بأن رئيس بلدية أنقرة، مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613"، ليصبح على اسم القائد العثماني السابق الذي تولى منصب حاكم المدينة المنورة، فخر الدين باشا.

وأعاد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، نشر تغريدة تتهم قوات عثمانية بقيادة فخر الدين باشا بنهب أموال ومخطوطات من المدينة المنورة عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى أثناء خضوع المدينة السعودية للحكم العثماني وارتكاب جرائم ضد السكان المحليين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية يوم الخميس إن القائم بالأعمال الإماراتي استدعي للوزارة بهذا الشأن.

ومن المقرر تغيير الاسم بموجب قرار يتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، ويتم عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع.

يشار أن فخر الدين باشا لقبه الإنجليز بـ "نمر الصحراء التركي"، واعتقل أسير حرب إبان الحرب العالمية الأولى، وأرسل إلى مالطا لمدة ثلاث سنوات.

وجرى إطلاق سراجه عام 1921، ثم تعيينه لاحقا سفيرا لتركيا لدى أفغانستان.