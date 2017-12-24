مقتل 37 شخصا في حريق ضخم بمركز تسوّق في الفيليبين

شب حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفلبين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم من العاملين في مركز للاتصالات، وذلك حسبما قال مسؤولون بحكومة المدينة، فجر يوم الأحد.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، باولو دوتيرتي، إن فرص وجود ناجين من بين 37 شخصا مازالوا مفقودين في مركز (إن سي سي) التجاري "منعدمة".

وقالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن الحريق شب يوم السبت في معرض للأثاث في الطابق الثالث بالمركز التجاري، وسرعان ما اجتاح شركة في الطابق الأعلى .

وأضافت أن سبب الحريق غير معروف ولكن تحقيقا بدأ لمعرفة السبب.