182 قتيلا بعاصفة الفلبين والمئات في عداد المفقودين

بحث رجال الإنقاذ في الفلبين عن ناجين، اليوم الأحد، من عاصفة تسببت في سيول وانهيارات أرضية وقتلت 182 شخصا وأدت إلى فقد العشرات وتشريد آلاف معظمهم تجاهل على ما يبدو تعليمات بالتوجه لمناطق آمنة.

وانتشلت غالبية الجثث، مساء السبت، من بحيرة سالوغ في الجزيرة المذكورة، حيث تسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة.

وزاد الحزن في الفلبين التي تقطنها أغلبية مسيحية بسبب وفاة ما لايقل عن 37 شخصا في حريق بمركز تجاري حسبما قال مسؤولون عشية عيد الميلاد.

ويجتاح الفلبين نحو 20 إعصارا سنويا وتوجه السلطات تحذيرات بشكل عادي ولكن مستوى الدمار الذي تسببت فيه العاصفة المدارية تمبين في جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين ابتداء من ساعة متأخرة من مساء الجمعة كان مفاجئا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مينداناو إن “الرقم يمكن أن يزيد مع استمرارنا في تلقي بلاغات من الميدان مع تحسن الجو.

”بدأنا نعيد بشكل تدريجي الكهرباء والاتصالات في المناطق المنكوبة“.

وقال مسؤولون في مجال مكافحة الكوارث إن 159 شخصا فقدوا في حين اضطر نحو 70 ألف آخرين على النزوح من ديارهم.

وانضم جنود الجيش والشرطة إلى عمال الطوارئ ومتطوعين للبحث عن أي ناجين وضحايا وإزالة الأنقاض وإعادة الكهرباء والاتصالات.

وقال مسؤولون في مجال مكافحة الكوارث إن قرويين كثيرين تجاهلوا تعليمات بضرورة مغادرة المناطق الساحلية والابتعاد عن ضفاف الأنهار وجرفتهم المياه عندما وقعت فيضانات وانهيارات أرضية.

ارتفعت حصيلة العاصفة الاستوائية "تمبين" التي تضرب منذ الجمعة جنوب الفلبين ولا سيما جزيرة مينداناو، إلى 182 قتيلا، فيما لا يزال 153 شخصا في عداد المفقودين.

وانتشلت غالبية الجثث، مساء السبت، من بحيرة سالوغ في الجزيرة المذكورة، حيث تسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة.