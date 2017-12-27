تبادل سجناء بين الانفصاليين وسلطات كييف

بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا وسلطات كييف، اليوم الأربعاء، عملية تبادل سجناء يمكن أن تشمل 380 شخصا في شرق البلاد الانفصالي، وهي الأكبر خلال أربع سنوات من النزاع في البلاد.

وقال مراسل "وكالة فرانس" في المكان إن مجموعة أولى من 15 سجينا أوكرانيا نقلوا بواسطة حافل،ة ووصلوا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

ووالحديث عن سجناء كانوا معتقلين من قبل "جمهورية" المتمردين المعلنة من جانب واحد في لوغانسك، كما أعلنت نائبة رئيس البرلمان، إيرينا غيراشتشنكو، التي كانت متواجدة في المكان، وشاركت في المفاوضات التي أفضت إلى التبادل.

وسيسلم الانفصاليون، الأربعاء، كييف 74 سجينا أوكرانيا معتقلين لدى "الجمهوريتين" المعلنتين من جانب واحد في لوغانسك ودونيتسك مقابل 306 معتقلين لدى السلطات الأوكرانية.

وهي أول عملية تبادل سجناء منذ 15 شهرا بين الطرفين، وجرت على خط الجبهة قرب مدينة هورليفكا على بعد 40 كلم شمال شرق دونيتسك.

وتأتي هذه العملية قبل أيام من عيد رأس السنة، وكذلك عيد الميلاد الأرثوذكسي الذي يحتفل به في 7 كانون الثاني/يناير، وأصبحت ممكنة بعد مفاوضات طويلة شملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، بترو بوروشنكو، بتدخل من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كيريل.

ويشكل الإفراج عن سجناء نقطة أساسية في اتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في شباط/فبراير 2015 لإنهاء هذا النزاع الدائر منذ نيسان/أبريل 2014 بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين، بحسب كييف والغرب، من قبل موسكو التي تنفي ذلك.