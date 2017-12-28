  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

خامنئي يتوعد ترامب ويعده بالخسارة

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 07:34

خامنئي يتوعد ترامب ويعده بالخسارة
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/رويترز
تحرير : محمد وتد

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكدا أن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة رونالد ريغان” الأقوى والأذكى“.

وقال خامنئي في كلمة أذاعها التلفزيون ليل الأربعاء” كان ريغان أقوى وأذكى من ترامب، وكان أكثر قدرة على التمثيل في توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا وأسقطوا طائرتنا“.

وفي عام 1988، أسقطت سفينة حربية أميركية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصا، في حادث وصفته واشنطن بأنه خطأ غير متعمد. وقالت طهران إنه كان هجوما متعمدا على إيران التي كانت وقتها في حرب مع العراق.

وقال خامنئي” لكن ريغان ذهب وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله... بينما حققت إيران تقدما عظيما في كل المجالات منذ عصر ريغان“.

وأضاف” هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأميركي الحالي، وأي أمل من جانبهم في أن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه“.

ورفض ترامب في تشرين الأول/أكتوبر، الشهادة بأن طهران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، وحذر من أنه ربما يلغي الاتفاق في النهاية.

كما أعلن ترامب تحولا في السياسة الأميركية تجاه طهران، في خطاب أعلن فيه نهجا أكثر صرامة تجاه إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية ولدعمها جماعات متشددة في الشرق الأوسط.

وطبقا للاتفاق النووي وافقت القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#خامينئي
#ترؤامب
#ريغان
#النووي الإيراني

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان بطرسبورغ: انفجار السوبر ماركت كان إرهابيًا
سان بطرسبورغ: انفجار السوبر ماركت كان إرهابيًا

2017-12-28

وزير إماراتي: لن نسمح لطهران وأنقرة قيادة العالم العربي
وزير إماراتي: لن نسمح لطهران وأنقرة قيادة العالم العربي

2017-12-28

40 قتيلا و30 مصابا بانفجار في كابول
40 قتيلا و30 مصابا بانفجار في كابول

2017-12-28

الأكثر قراءة

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

2017-12-27
في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

2017-12-27
كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

2017-12-27
حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

2017-12-27
تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

2017-12-27