بلغاريا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي

تتسلم بلغاريا، العضو الذي يوصف بالأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير، وتتطلع الى مدّ الجسور بين شرق أوروبا وغربها وبين تركيا وبروكسل، للتوصل إلى تسويات في عدة ملفات حساسة من بينها سياسة الهجرة.

يقول تقرير لوكالة "فرانس برس" إن صوفيا تراهن على ترؤسها مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لتحسين صورتها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة جراء عجزها عن مكافحة الفساد المستشري فيها.

يذكر أن بلغاريا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وتسعى إلى اثبات أنها تستحق الانضمام إلى فضاء شينغن لحرية التنقل ومنطقة اليورو في المدى الأبعد.

وستصب ولاية ناجحة من ستة أشهر على رأس الاتحاد الاوروبي في صالح بلغاريا، التي تعدّ 7,1 مليون نسمة وشهدت تاريخا سياسيا مضطربا منذ سقوط الحكم الشيوعي قبل تحقيق بعض الاستقرار في عهد رئيس الوزراء الوسطي، بويكو بوريسوف.

وعلى عكس دول "مجموعة فيسغراد" التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا، لم تعارض بلغاريا السياسة الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، رغم أن خطابات الخوف ورفض الهجرة تسود الساحة السياسية في البلاد.

ورأى دبلوماسي أوروبي في صوفيا أن "بلغاريا هي إحدى الدول الشيوعية السابقة النادرة في الاتحاد الأوروبي التي تقدر فعلا قيمة الأموال الأوروبية التي أمّنت 66 في المئة من نموّها منذ 2007. وهي لا تثير المشاكل، بما في ذلك في سياسة الهجرة".

جدول أعمال مثقل

يأمل القادة الأوروبيون من الآن حتى حزيران/يونيو خصوصا، في تحريك ملف إصلاح قطاع اللجوء عبر إعادة هيكلة "نظام دبلن" الذي يحمّل بشكل شبه تلقائي الدولة التي تشكل أول بوابة دخول الى الاتحاد الاوروبي، مسؤولية معالجة طلبات اللجوء. ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا بالنسبة للدول التي تعاني من أزمات.

كما سيشهد عهد الرئاسة البلغارية، التي تأتي بعد الإستونية، انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات بين القادة الأوروبيين والمملكة المتحدة، بشأن مرحلة انتقالية ما بعد بريكست بالإضافة إلى إطار العلاقة التجارية بين الطرفين في المستقبل.

ممثل المفوضية الأوروبية في بلغاريا، اوغنيان زلاتيف، أشار إلى أن "جدول الأعمال سيكون مثقلا بما أن 2018 هو العام الكامل الأخير في ولاية المفوضية" قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019.

وتبرز ملفات عمل كثيرة بينها موازنة الاتحاد بعد 2020 ومشروع اصلاح منطقة اليورو الذي ينتظر تشكيل حكومة في ألمانيا، مرورا بتعزيز التعاون في مجال الدفاع الذي أطلق في الآونة الأخيرة إلى اصلاح المؤسسات الأوروبية بعد بريكست وإنشاء سوق رقمي موحد.

وتريد صوفيا استثمار خبراتها الإقليمية في موضوع مهم بالنسبة إليها وهو اندماج جيرانها دول البلقان في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر عقد قمة بين الاتحاد ودول البلقان في أيار/مايو المقبل.

وبين الدول المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة وألبانيا، تجري صربيا ومونتينيغرو فحسب اليوم مفاوضات للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

كما تريد بلغاريا أن يرسل الاتحاد "إشارات تشجيع" لهذه المنطقة، حيث يشكل تقدم مشاريع البنى التحتية لسكك الحديد والطرقات تقدما ملموسا في هذا المجال.