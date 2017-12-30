ترامب: التحقيق بتدخل روسيا بالانتخابات مسيء لأميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه عام 2016 "يعكس صورة سيئة جدا" عن الولايات المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها معه نيويورك تايمز، اعتبر ترامب أن التحقيق الذي يجريه رئيس أف بي آي السابق روبرت مولر يعكس صورة سيئة جدا عن البلاد ويضعها في موقع سيئ جدا، مضيفا أن "من الأفضل للبلد الإسراع في إنهاء المسألة".

وكرر الرئيس قوله ان الاتهامات بالتدخل الروسي اخترعها مسؤولون في الحزب الديمقراطي، وهي حيلة لتبرير هزيمة مرشحتهم الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفق تعبيره.

لكن ترامب أكد أنه لا يشعر بالقلق بشأن التحقيق الجاري لأن "الجميع يعرف أنه لم يحصل تواطؤ مع روسيا".

وتوقع أن يلقى معاملة نزيهة من مولر، قائلا إنه لا يعلم المدة التي قد يستغرقها هذا التحقيق.

يُشار إلى أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة قبل عام تقريبا.

وكان مولر وجه الاتهام لأربعة من مساعدي ترامب مما أثار غضب الجمهوريين في الأسابيع الماضية حيث اتهموه بالتحيز ضد الرئيس.

يشار إلى أن التحقيق بدأ بعدما استنتجت وكالات مخابرات أميركية أن روسيا حاولت مساعدة ترامب في هزيمة كلينتون.

ويبحث التحقيق فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.