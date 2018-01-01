حريق ضخم يدمر نحو 1400 سيارة في بريطانيا

قالت وسائل إعلام بريطانيّة اليوم الإثنين، إنّ الحريق الضخم الذي اندلع أمس الأحد في مرآب سيارات، بمدينة ليفربول، تسبب في إحراق وتدمير نحو 1400 سيارة.

وأضافت أن اندلاع الحريق أجبر مئات الأشخاص على قضاء ليلة رأس السنة الميلادية في ملاجئ مؤقتة.

ونقلت الإذاعة البريطانية عن شرطة مقاطعة ميرزيسايد، قولها في بيان، إن "التحقيقات الأولية تشير أن حريقًا عرضيًا اندلع في إحدى السيارات امتد إلى السيارات الأخرى في المرآب".

وأضاف البيان أن "جميع السيارات دمرت بالكامل إثر الحريق في المرآب الذي يتسع لـ 1600 سيارة".

من جهته، قالت إدارة خدمات الإطفاء 12 سيارة إطفاء استجابت للحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.

ويقع المرآب الذي اندلع فيه الحريق بالقرب من ساحة "إيكو أرينا"، التي كان سيجري فيها عرضًا دوليًا للخيول بعد ساعات قليلة من اندلاع الحريق.

إلا أن السلطات أجبرت على نقل الخيول من الساحة من أجل حمياتهم، كما قامت بإلغاء العرض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مئات الزوار القادمين إلى العرض تقطعت بهم السبل بعد احتراق سياراتهم.